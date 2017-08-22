В МИД назвали причину проблем с американскими визами

«Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели. В реальности проблема кроется в другом — в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба МИД РФ приводит статистику, согласно которой весь штат консульств США в России обработал лишь 186 тысяч запросов на визу, поступивших от россиян в 2016 году. За этот же период 16 консульских сотрудников Италии обработали 478 тысяч визовых запросов, пять сотрудников Испании — 877 тысяч запросов.

Во внешнеполитическом ведомстве России посоветовали американским коллегам «не наводить тень на плетень» и не использовать дополнительные поводы в качестве раздражителей в сложных отношениях между двумя странами.

28 июля Москва ограничила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа вводят ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в сентябре только в Москве.