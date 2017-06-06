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В Госдуме сочли поддельными большинство подписей против реновации
Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что примерно 18 из 20 тысяч поступивших в Думу подписей москвичей против реновации – поддельные. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Москвичева, только четыре тысячи из 20 тысяч подписей поступили от людей, действительно проживающих в районах, попадающих под реновацию. Кроме того, 50 процентов подписей из упомянутых четырех тысяч, принадлежат тем, кто на самом деле выступает за снос, утверждает депутат.
Шестого июня в Госдуме начались парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. На них обсудят поправки к документу. На слушания позвали жителей, чьи дома могут быть снесены. Москвичев заявил, что каждая думская фракция и каждый депутат Госдумы от Москвы получили право пригласить не менее десяти человек.
В программу реновации в Москве попали более четырех тысяч домов. Голосование москвичей, дома которых могут снести, стартовало 15 мая, оно будет проходить до 15 июня.
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