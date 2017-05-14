Участники митинга против реновации в Москве приняли резолюцию

На московском митинге против программы реновации столичных пятиэтажек была принята резолюция «Против сноса Москвы, в защиту права частной собственности», пишет газета «Ведомости»

Ее основным пунктом стало требование отклонить во втором чтении законопроект о реновации как нарушающий Конституцию страны и федеральное законодательство. Участники акции выразили недоверие правительству мэра Сергея Собянина . В резолюции также говорится о необходимости отмены «неправового голосования» на портале «Активный гражданин», а также постановления правительства Москвы о правилах учета мнений москвичей по программе реновации как не имеющего юридической силы.

По мнению собравшихся, необходимо в диалоге с гражданским обществом доработать уже существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий. Кроме того, будущий генплан столицы также необходимо обсуждать с общественностью, отметили горожане.

В документе говорится, что в новых законах необходимости нет, так как существующее законодательство позволяет работать с аварийным и ветхим фондом и расселять людей, не нарушая при этом Конституцию.

Митинг против программы реновации в Москве прошел на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, участников акции было около пяти тысяч.