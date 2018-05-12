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Алина Кабаева отмечает юбилей
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Алина Кабаева отмечает юбилей 

Рамблер 2 часа назад
Олимпийской чемпионке по художественной гимнастике исполняется 35 лет, сообщает телеканал «МИР 24».
1/13  Алина начала заниматься художественной гимнастикой в три с половиной года, а когда девочке исполнилось 11 – мама перевезла дочь в Москву, под крыло знаменитого тренера Ирины Винер.
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2/13  Уже в 15 лет Кабаева стала чемпионкой Европы, а через год выиграла и мировое золото.
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3/13  Всего же в ее коллекции – девять самых ценных наград чемпионатов планеты и золотая медаль Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
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4/13  Кабаева возглавляет рейтинги самых красивых и успешных, ее приглашают на телевидение.
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5/13  В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта.
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6/13  В этом же году стала депутатом Государственной думы РФ V созыва.
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7/13  За 7 лет работы в Госдуме (2007—2014) Кабаева 3 раза выступила на пленарном заседании и приняла участие в разработке 5 законопроектов.
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Сейчас Алина достаточно занятой человек, однако не забывает свой любимый вид спорта и в свободное время не отказывается дать мастер-класс начинающим гимнасткам.
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