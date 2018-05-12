Алина Кабаева отмечает юбилей 

1/13 Алина начала заниматься художественной гимнастикой в три с половиной года, а когда девочке исполнилось 11 – мама перевезла дочь в Москву, под крыло знаменитого тренера Ирины Винер. РИА Новости Фото:

2/13 Уже в 15 лет Кабаева стала чемпионкой Европы, а через год выиграла и мировое золото. РИА Новости Фото:

3/13 Всего же в ее коллекции – девять самых ценных наград чемпионатов планеты и золотая медаль Олимпийских игр 2004 года в Афинах. ТАСС Фото:

4/13 Кабаева возглавляет рейтинги самых красивых и успешных, ее приглашают на телевидение. ТАСС Фото:

5/13 В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта. ТАСС Фото:

6/13 В этом же году стала депутатом Государственной думы РФ V созыва. РИА Новости Фото: