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Всё так же красива. Шэрон Стоун 60
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Всё так же красива. Шэрон Стоун 60
Рамблер
10 марта 2018
Поздравления с юбилеем принимает сегодня Шарон Стоун, американской актрисе исполнилось 60 лет
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Кадр из фильма "Быстрый и мертвый"
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Reuters
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Кадр из фильма "Вспомнить всё"
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© KPA
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Reuters
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globallookpress.com
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Reuters
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globallookpress.com
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Кадр из фильма "Основной инстинкт".
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© imago stock&people
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