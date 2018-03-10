Всё так же красива. Шэрон Стоун 60

Поздравления с юбилеем принимает сегодня Шарон Стоун, американской актрисе исполнилось 60 лет 1/16 Кадр из фильма "Быстрый и мертвый" Reuters Фото: 2/16 Reuters Фото: 3/16 globallookpress.com Фото: 4/16 Кадр из фильма "Вспомнить всё" Фото: © KPA 5/16 Reuters Фото: 6/16 globallookpress.com Фото: 7/16 Reuters Фото: 8/16 globallookpress.com Фото: 9/16 Кадр из фильма "Основной инстинкт". Фото: © imago stock&people 10/16 Reuters Фото: 11/16 Reuters Фото: 12/16 Reuters Фото: 13/16 Reuters Фото: 14/16 Reuters Фото: 15/16 Reuters Фото: 16/16 Reuters Фото:

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