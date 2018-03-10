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Всё так же красива. Шэрон Стоун 60
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Всё так же красива. Шэрон Стоун 60 

Рамблер 10 марта 2018
Поздравления с юбилеем принимает сегодня Шарон Стоун, американской актрисе исполнилось 60 лет
1/16  Кадр из фильма "Быстрый и мертвый"
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4/16  Кадр из фильма "Вспомнить всё"
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9/16  Кадр из фильма "Основной инстинкт".
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