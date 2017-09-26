«Это фиаско, братан»

В интернете набирает популярность мем «Это фиаско, братан». Выражение появилось после того, как в сеть слили видео, в котором собака падает в реку. Эта фраза так понравилась пользователем русскоязычного интернета, что практически сразу стала мемом
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