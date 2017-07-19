Лучший друг знаменитостей

Кто как проводит свободное время, а парень из Бельгии, который называет себя "обычным Робом" фотошопит фотографии, добавляя себя на снимки знаменитостей ("жертвами" Роба уже стали Канье Уэст и Ким Кардашьян, Барак Обама и многие другие). До этого момента знаменитости даже не догадывались, что в их жизни был Роб! Лучший друг знаменитостей Роб — в нашей фотогалерее
09:57 фоторепортаж
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