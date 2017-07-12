"Голый" заплыв ради душевнобольных людей

В заливе Друридж, расположенном на северо-востоке Великобритании, прошел ежегодный массовый заплыв, участники которого заходят на рассвете в холодную воду Северного моря — обнаженными.
10:44 фоторепортаж
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Организатором этого мероприятия под названием North East Skinny Dip, которое проходит уже в пятый раз, стал Джакс Хиггинсон, 38-летний фельдшер
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Деньги, полученные при регистрации участников, идут на благотворительные цели – их получает Фонд помощи душевнобольным MIND
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