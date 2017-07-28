«Адский особняк» под Минском

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Фото: Владимир Евстафьев / REALTY.TUT.BY

«Этот дом я фотографировала на телефон, показала на работе. А потом удалила все, чтобы даже в памяти мобильного не было этих чертей, — рассказала жительница Ратомки Мария Николаевна изданию Tut.by. — Сначала дом выглядел симпатично, внучка сравнивала его со сказочным замком. Больше внучку даже мимо не вожу»