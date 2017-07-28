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«Адский особняк» под Минском

Бизнесмен построил под Минском дом, возле которого боятся жить соседи. В деревне Ратомка обычный загородный дом украсили разнообразными фигурками всякой нечисти. Забор дома украшают оторванные руки, на крыше установлены черти, держащие в руках фонари, которые загораются по вечерам, и луки со стрелами. Купол беседки на территории усадьбы украшен черепами. «Адский особняк» под Минском — в нашей фотогалерее
10:36 фоторепортаж
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Здание принадлежит некоему бизнесмену, о котором никто ничего не знает
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«Этот дом я фотографировала на телефон, показала на работе. А потом удалила все, чтобы даже в памяти мобильного не было этих чертей, — рассказала жительница Ратомки Мария Николаевна изданию Tut.by. — Сначала дом выглядел симпатично, внучка сравнивала его со сказочным замком. Больше внучку даже мимо не вожу»
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