«Адский особняк» под Минском
Бизнесмен построил под Минском дом, возле которого боятся жить соседи. В деревне Ратомка обычный загородный дом украсили разнообразными фигурками всякой нечисти. Забор дома украшают оторванные руки, на крыше установлены черти, держащие в руках фонари, которые загораются по вечерам, и луки со стрелами. Купол беседки на территории усадьбы украшен черепами. «Адский особняк» под Минском — в нашей фотогалерее
10:36 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Веселые пародии на знаменитостей
2 августа, 10:37
Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»
31 июля, 08:21
Проклятье августа
14 августа, 13:08
Знаменитости в купальниках этим летом
4 августа, 12:29
«Жара» в Баку
28 июля, 11:21
Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы
11 августа, 10:09
Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки
17 августа, 15:20
«Жара» продолжается
29 июля, 08:21
«Жара» в самом разгаре
30 июля, 08:52
«Бедная Саша». Ушла Глаголева
18 августа, 15:03