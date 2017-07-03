ДТП на Волоколамском шоссе

На Волоколамском шоссе, где рано утром 25 июля произошла крупная авария с четырьмя автомобилями, один из которых загорелся. В результате аварии купе Mercedes-Benz S-класса разорвало на две части, а наиболее серьезные повреждения получил грузовой микроавтобус. Как сообщало агентство «Москва» со ссылкой на ГИБДД, в результате аварии получили травмы три человека.
11:20 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Фото: День бикини

10 июля, 09:48

Прощание с «Иванушкой»

5 июля, 12:15

Кубанская свадьба за $2 млн

17 июля, 10:53

Небесные красотки

13 июля, 11:42

Неудачные, но смешные панорамы

14 июля, 09:39

Трехметровый торт и полуголые танцы. Свадьба Овечкина

10 июля, 11:51

Фото: Брижит Макрон VS Мелания Трамп. Наряды первых леди

17 июля, 09:20

В сети высмеяли пустой стул на саммите G20

12 июля, 10:33

Знаменитые красотки на пляже этим летом

Вчера, 12:16

Россиянка с самыми длинными ногами в мире

5 июля, 12:15