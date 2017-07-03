ДТП на Волоколамском шоссе

На Волоколамском шоссе, где рано утром 25 июля произошла крупная авария с четырьмя автомобилями, один из которых загорелся. В результате аварии купе Mercedes-Benz S-класса разорвало на две части, а наиболее серьезные повреждения получил грузовой микроавтобус. Как сообщало агентство «Москва» со ссылкой на ГИБДД, в результате аварии получили травмы три человека.