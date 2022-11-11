Прощание с Кириллом Стремоусовым

С замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым простились в Симферополе . Его похоронили на центральной аллее кладбища Абдал. Об этом сообщает ТАСС.

Венки во время церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Александро-Невском соборе

Гроб с телом заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова во время церемонии прощания в Александро-Невском соборе

Люди на церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Александро-Невском соборе

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Проводить в последний путь политика пришли родные и близкие, а также представители власти и общественности, всего около 200 человек. На церемонии прощания со Стремоусовым присутствовали первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.