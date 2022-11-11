Прощание с Кириллом Стремоусовым

С замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым простились в Симферополе. Его похоронили на центральной аллее кладбища Абдал. Об этом сообщает ТАСС.
Проводить в последний путь политика пришли родные и близкие, а также представители власти и общественности, всего около 200 человек. На церемонии прощания со Стремоусовым присутствовали первый заместитель главы Администрации президента РФСергей Кириенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в автомобильной аварии.