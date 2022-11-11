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8 часов назад

Прощание с Кириллом Стремоусовым

Александр Котлеткин

С замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым простились в Симферополе. Его похоронили на центральной аллее кладбища Абдал. Об этом сообщает ТАСС.

1/8 Портрет погибшего заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в Александро-Невском соборе
Фото: ТАСС
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2/8 Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым
Фото: ТАСС
3/8 Глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий на церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым
Фото: ТАСС
4/8 Люди на церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Александро-Невском соборе
Фото: ТАСС
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5/8 Гроб с телом заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова во время церемонии прощания в Александро-Невском соборе
Фото: ТАСС
6/8 Церемония прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым
Фото: ТАСС
7/8 Церемония прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым
Фото: ТАСС
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8/8 Венки во время церемонии прощания с заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Александро-Невском соборе
Фото: ТАСС

Проводить в последний путь политика пришли родные и близкие, а также представители власти и общественности, всего около 200 человек. На церемонии прощания со Стремоусовым присутствовали первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в автомобильной аварии.

Фото,Евгений Балицкий,Сергей Кириенко,Михаил Развожаев,Сергей Аксенов,Администрация Президента РФ,
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