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7 ноября

Оксане Фандере — 55

Газета.Ru

7 ноября исполняется 55 лет российской актрисе, уроженке Одессы Оксане Фандере. Жизнь будущей артистки была практически предопределена, ее отец был театральным актером, а мама искусствоведом, и уже в 1979 году ее ждала эпизодическая роль школьницы в культовом фильме «Приключения Электроника».

1/13 Кадр из фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» (2018)
Фото: Студия 58,5 Продакшн
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2/13 Оксана Фандера в роли школьницы (вторая слева) в фильме «Приключения Электроника» (1979)
Фото: Гостелерадио СССР
3/13 В 1988 году Оксана Фандера заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица»
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
4/13 Оксана Фандера с мужем Филиппом Янковским. Пара поженилась в 1990 году, у них двое детей, которые продолжают актерскую династию: сын Иван (30 октября 1990) и дочь Елизавета (1 мая 1995). В 2021 году у Ивана и его жены Дианы Пожарской родился сын, которого назвали Олег
Фото: Телеграм-канал Оксаны Фандеры
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5/13 Кадр из фильма «Дураки умирают по пятницам» (1990)
Фото: Кинофонд СССР
6/13 Кадр из мини-сериала «На углу, у Патриарших» (1995)
Фото: Останкино
7/13 Оксана Фандера во время закрытия XXIII российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2012 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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8/13 Актеры Оксана Фандера и Константин Хабенский в фильме «Статский советник» (2005)
Фото: Студия Тритэ
9/13 Кадр из сериала «Казароза» (2005)
Фото: Dag Film Studio
10/13 Актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский на церемонии закрытия кинофестиваля «Окно в Европу». Главный приз – «Золотую ладью» – получил фильм Ф.Янковского «Каменная башка», 2008 год
Фото: Дмитрий Кощеев/РИА Новости
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11/13 Кадр из фильма «Красный жемчуг любви» (2008)
Фото: Фильмоком
12/13 Кадр из фильма «Соловей-Разбойник» (2012)
Фото: Студия Ортодокс
13/13 Режиссер, актер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орел», 2022 год
Фото: Global Look Press

Затем было десятилетнее затишье и обычная жизнь в Москве, которую в 1988 году прервал конкурс красоты «Московская красавица» и съемки в фильмах «Корабль» и «Утреннее шоссе».

В 1990 году Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского, в чьих фильмах она позже снялась. Затем последовали роли в «Статском советнике», «Красном жемчуге любви», «Огнях притона», «Салюте-7» и других фильмах.

Фандера активно ведет социальные сети, в которых фиксирует не только моменты личной жизни, но и реагирует на важные для нее события. По словам актрисы, ей важно высказываться на волнующие ее темы.

«Я ничего не делаю напоказ. В моих соцсетях если и появляется реакция на события, то только потому, что не появиться уже не может. <...> Можете называть это политическим жестом, можете называть это сердечной болью еврейской мамочки. Но чем отличается гражданская позиция от сердечной боли? Ничем», — сказала она в интервью журналу Esquire.

Фото,Оксана Фандера,Филипп Янковский,
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