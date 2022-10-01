Связи с КГБ и предательства: судьба "Красной королевы" СССР

Регина Збарская — всемирно известная советская манекенщица. Збарскую обожали в Париже, пресса называла ее «самым красивым оружием Кремля» и сравнивала с Софи Лорен. О трагической судьбе королевы советской моды вспомнил Starhit.

Происхождение этой девушки до сих пор остается загадкой. По одной из версий, ее родителями были цирковые актеры, которые трагически погибли после ее рождения. По другой версии, Збарская родилась в Вологде в семье врача и отставного офицера.

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В 17 лет Регина приехала в Москву и поступила во ВГИК на экономический факультет. Учеба в лучшем театральном ВУЗе страны ее не интересовала — девушка постоянно пропускала пары, бегая по кастингам и пропадая на «богемных» вечеринках. И, хотя кинокарьера для будущей звезды подиумов никак не складывалась, Збарской удалось познакомиться с модельером Верой Араловой. С этого момента началось восхождение модели, впоследствии ставшей символом не только советской, но и мировой моды.

Регина стала появляться в советских журналах и участвовать в показах одежды. Когда Вячеслав Зайцев подстриг девушку под пажа и создал ей образ «итальянской красавицы», в западной прессе разорвалась настоящая бомба. Журналисты окрестили молодую модель «советской Софи Лорен» и стали называть «Красной королевой». Ходили слухи, что ее приглашали на ужин модельеры Пьер Карден, Кристиан Диор и Марк Боан.

Вскоре за девушкой начал ухаживать московский повеса, сын знаменитого советского биохимика Бориса Збарского, художник Феликс-Лев Збарский. В начале 1960-х годов они поженились. В 1967 году Збарская забеременела, но муж не хотел детей и она решила избавиться от ребенка. Девушка крайне тяжело переживала аборт и подсела на антидепрессанты.

В это же время, уставший от семейной жизни Феликс-Лев закрутил роман с актрисой Марианной Вертинской. Затем художник ушёл к Людмиле Максаковой, которая в 1970 году родила ему сына. Спустя два года Феликс-Лев и вовсе эмигрировал в США, оставив Збарскую наедине с сильнейшей депрессией. После курса психотерапии в московской больнице модели вновь удалось вернуться на подиум, но ее общее состояние оставалось нестабильным.

Еще до разрыва с мужем Збарская начала встречаться с советским разведчиком Виталием Шлыковым. Появились слухи, что она работает на КГБ.

Затем Регина закрутила роман с молодым югославским журналистом, который после побега в Германию выпустил книгу «Сто ночей с Региной Збарской», где откровенно описал постельные сцены с моделью. Кроме того, мужчина также раскрыл ее связи с комитетом, с членами ЦК и рассказал о доносах в ведомство на других манекенщиц.