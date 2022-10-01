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40 минут назад

Связи с КГБ и предательства: судьба "Красной королевы" СССР

Александр Котлеткин

Регина Збарская — всемирно известная советская манекенщица. Збарскую обожали в Париже, пресса называла ее «самым красивым оружием Кремля» и сравнивала с Софи Лорен. О трагической судьбе королевы советской моды вспомнил Starhit.

1/10 Манекенщица Регина Збарская (Колесникова). Общесоюзный Дом моделей, 1962 году
Фото: РИА Новости
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2/10 Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская, 1965 год
Фото: РИА Новости
3/10 Коллекция одежды из русских мехов 1965 года. Шуба из каракульчи с норковым воротником демонстрирует Регина Збарская
Фото: РИА Новости
4/10 Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели, 1966 год
Фото: РИА Новости
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5/10 Коллекция женской одежды "Весна-лето" 1966 года. Платья с цветочным орнаментом - продукция Рижской швейной фабрики "Ригас апгербс". Справа манекенщица Регина Збарская
Фото: РИА Новости
6/10 Художник-модельер Вячеслав Зайцев (справа) и манекенщица Регина Збарская, 1966 год
Фото: РИА Новости
7/10 Регина Збарская демонстрирует коллекцию женской одежды "Весна-лето" 1966 года
Фото: РИА Новости
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8/10 Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская во время обсуждения новых моделей, 1966 год
Фото: РИА Новости
9/10 одежды "Весна-лето" 1966 года. Платья с цветочным орнаментом - продукция Рижской швейной фабрики "Ригас апгербс". Справа манекенщица Регина Збарская
Фото: РИА Новости
10/10 Регина Збарская, 1966 год
Фото: РИА Новости

Происхождение этой девушки до сих пор остается загадкой. По одной из версий, ее родителями были цирковые актеры, которые трагически погибли после ее рождения. По другой версии, Збарская родилась в Вологде в семье врача и отставного офицера.

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В 17 лет Регина приехала в Москву и поступила во ВГИК на экономический факультет. Учеба в лучшем театральном ВУЗе страны ее не интересовала — девушка постоянно пропускала пары, бегая по кастингам и пропадая на «богемных» вечеринках. И, хотя кинокарьера для будущей звезды подиумов никак не складывалась, Збарской удалось познакомиться с модельером Верой Араловой. С этого момента началось восхождение модели, впоследствии ставшей символом не только советской, но и мировой моды.

Регина стала появляться в советских журналах и участвовать в показах одежды. Когда Вячеслав Зайцев подстриг девушку под пажа и создал ей образ «итальянской красавицы», в западной прессе разорвалась настоящая бомба. Журналисты окрестили молодую модель «советской Софи Лорен» и стали называть «Красной королевой». Ходили слухи, что ее приглашали на ужин модельеры Пьер Карден, Кристиан Диор и Марк Боан.

Вскоре за девушкой начал ухаживать московский повеса, сын знаменитого советского биохимика Бориса Збарского, художник Феликс-Лев Збарский. В начале 1960-х годов они поженились. В 1967 году Збарская забеременела, но муж не хотел детей и она решила избавиться от ребенка. Девушка крайне тяжело переживала аборт и подсела на антидепрессанты.

В это же время, уставший от семейной жизни Феликс-Лев закрутил роман с актрисой Марианной Вертинской. Затем художник ушёл к Людмиле Максаковой, которая в 1970 году родила ему сына. Спустя два года Феликс-Лев и вовсе эмигрировал в США, оставив Збарскую наедине с сильнейшей депрессией. После курса психотерапии в московской больнице модели вновь удалось вернуться на подиум, но ее общее состояние оставалось нестабильным.

Еще до разрыва с мужем Збарская начала встречаться с советским разведчиком Виталием Шлыковым. Появились слухи, что она работает на КГБ.

Затем Регина закрутила роман с молодым югославским журналистом, который после побега в Германию выпустил книгу «Сто ночей с Региной Збарской», где откровенно описал постельные сцены с моделью. Кроме того, мужчина также раскрыл ее связи с комитетом, с членами ЦК и рассказал о доносах в ведомство на других манекенщиц.

После разразившегося скандала Регина вновь погрузилась в депрессию. Из-за приема сильнодействующих транквилизаторов Збарская уже не могла работать моделью. В последний раз ее фото появились в журнале в 1984 году. В 1986 году Владислав Зайцев, с которым манекенщицу связывала крепкая дружба, пристроил ее уборщицей, правда полы Регина не мыла. В следующем году «Красной королевы» не стало. До сих пор не известно, умерла ли она в психиатрической больнице, покончила с собой (знакомые манекенщицы рассказывали, что она несколько раз пыталась совершить самоубийство) или ее убили. Тело Збарской кремировали, но кто и куда захоронили пепел — неизвестно.

Фото,Борис Збарский,Виталий Шлыков,Марианна Вертинская,Владислав Зайцев,Регина Збарская,Вячеслав Зайцев,Пьер Карден,Людмила Максакова,Кристиан Диор,Софи Лорен,
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