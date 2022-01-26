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15 часов назад

В поисках Фортуны: куда ехать за удачей

Составлен список самых популярных достопримечательностей, приносящих удачу путешественникам. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/10 Самой популярной достопримечательностью в 2022 году, посещение которой может принести удачу, стал фонтан Треви в Риме. Считается, что тот, кто ищет удачу или хочет загадать желание, должен встать спиной к фонтану и бросить монетку через левое плечо
Фото: depositphotos.com
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2/10 Второе место рейтинга занял собор Святой Софии в Стамбуле с баллом 9,3 — чтобы загадать желание, туристы должны вставить большой палец в отверстие «плачущей» колонны и прокрутить ладонью на 360 градусов
Фото: Wikipedia
3/10 На третьей строчке разместилась дамба Гувера в штате Невада, США, с показателем популярности 9,2 из 10. На подходе к плотине стоят две крылатые десятиметровые фигуры, сделанные из бронзы. По легенде, если потереть их пальцами, это принесет удачу
Фото: depositphotos.com
4/10 Карлов мост в Чехии - 4 место
Фото: Wikipedia
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5/10 На пятой строчке рейтинга замок Бларни в Ирландии
Фото: Wikipedia
6/10 Храм Фусими Инари в Японии - 6 место
Фото: depositphotos.com
7/10 Храм Сэнсо-дзи в Японии - 7 место
Фото: Wikipedia
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8/10 На восьмой строчке рейтинга Мост любви в Париже
Фото: depositphotos.com
9/10 Атакующий бык на Манхэттене - 9 место
Фото: depositphotos.com
10/10 Дом Джульетты в Вероне - 10 место
Фото: Wikipedia

Сотрудники портала PsychicWorld.com разработали специальный рейтинг для туристов, которые пытаются склонить Фортуну на свою сторону. Список самых лучших мест для ловцов удачи высчитывался по трем показателям: среднемесячное количество поисковых запросов локации в интернете, количество хэштегов в Instagram и отзывов на TripAdvisor.

Так, самой популярной достопримечательностью в 2022 году, посещение которой может принести удачу, стал фонтан Треви в Риме. Считается, что тот, кто ищет удачу или хочет загадать желание, должен встать спиной к фонтану и бросить монетку через левое плечо.

Второе место рейтинга занял собор Святой Софии в Стамбуле с баллом 9,3 — чтобы загадать желание, туристы должны вставить большой палец в отверстие «плачущей» колонны и прокрутить ладонью на 360 градусов.

На третьей строчке разместилась дамба Гувера в штате Невада, США, с показателем популярности 9,2 из 10. На подходе к плотине стоят две крылатые десятиметровые фигуры, сделанные из бронзы. По легенде, если потереть их пальцами, это принесет удачу.

Следом за ними идут Карлов мост в Чехии, замок Бларни в Ирландии и храм Фусими Инари в Японии. Также в список попал храм Сэнсо-дзи в Японии, Мост любви в Париже, атакующий бык на Манхэттене и Дом Джульетты в Вероне.

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