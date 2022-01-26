В поисках Фортуны: куда ехать за удачей

Составлен список самых популярных достопримечательностей, приносящих удачу путешественникам. Об этом сообщает Lenta.ru.
Сотрудники портала PsychicWorld.com разработали специальный рейтинг для туристов, которые пытаются склонить Фортуну на свою сторону. Список самых лучших мест для ловцов удачи высчитывался по трем показателям: среднемесячное количество поисковых запросов локации в интернете, количество хэштегов в Instagram и отзывов на TripAdvisor.
Так, самой популярной достопримечательностью в 2022 году, посещение которой может принести удачу, стал фонтан Треви в Риме. Считается, что тот, кто ищет удачу или хочет загадать желание, должен встать спиной к фонтану и бросить монетку через левое плечо.
Второе место рейтинга занял собор Святой Софии в Стамбуле с баллом 9,3 — чтобы загадать желание, туристы должны вставить большой палец в отверстие «плачущей» колонны и прокрутить ладонью на 360 градусов.
На третьей строчке разместилась дамба Гувера в штате Невада, США, с показателем популярности 9,2 из 10. На подходе к плотине стоят две крылатые десятиметровые фигуры, сделанные из бронзы. По легенде, если потереть их пальцами, это принесет удачу.
Следом за ними идут Карлов мост в Чехии, замок Бларни в Ирландии и храм Фусими Инари в Японии. Также в список попал храм Сэнсо-дзи в Японии, Мост любви в Париже, атакующий бык на Манхэттене и Дом Джульетты в Вероне.
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