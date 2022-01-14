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9 часов назад

Танец полуголой девушки напротив часовни в Дзержинске сняли на видео

В городе Дзержинске Нижегородской области полураздетая девушка в канун Рождества исполнила танец на пилоне в парке, который находится напротив часовни Архангела Михаила. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач», опубликовавший соответствующее видео.

Как уточняет канал, зажигательный Pole dance вызвал возмущение у некоторых жителей города. Кто-то посчитал его актом разврата, другие же призвали пожаловаться на оскорбление чувств верующих, говорится в публикации источника.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи девушка в купальнике нырнула в снег.

Общество,Видео,Михаил Архангел,
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