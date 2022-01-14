В городе Дзержинске Нижегородской области полураздетая девушка в канун Рождества исполнила танец на пилоне в парке, который находится напротив часовни Архангела Михаила. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач», опубликовавший соответствующее видео.

Как уточняет канал, зажигательный Pole dance вызвал возмущение у некоторых жителей города. Кто-то посчитал его актом разврата, другие же призвали пожаловаться на оскорбление чувств верующих, говорится в публикации источника.