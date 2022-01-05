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44 минуты назад

Девушка в купальнике нырнула в снег в горах Сочи. Видео

В горах Сочи девушка в купальнике прыгнула в снег. Соответствующие кадры опубликованы на странице россиянки в Instagram. На них героиня ролика снимает желтый полушубок и, оставшись в одном купальнике, ныряет в снег. Рядом находится бутылка шампанского и два бокала.

«Всем бодрого утра и отличного настроения! Открываем сезон на Розе Хутор», – подписала публикацию ее автор.

Ранее сообщалось, что в связи с обилием снежных осадков на горнолыжном курорте в Сочи выстроились огромные очереди на подъемник. Десятки любителей зимнего спорта попали в «затор» из-за закрытия нескольких трасс.

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