В горах Сочи девушка в купальнике прыгнула в снег. Соответствующие кадры опубликованы на странице россиянки в Instagram. На них героиня ролика снимает желтый полушубок и, оставшись в одном купальнике, ныряет в снег. Рядом находится бутылка шампанского и два бокала.
«Всем бодрого утра и отличного настроения! Открываем сезон на Розе Хутор», – подписала публикацию ее автор.
Ранее сообщалось, что в связи с обилием снежных осадков на горнолыжном курорте в Сочи выстроились огромные очереди на подъемник. Десятки любителей зимнего спорта попали в «затор» из-за закрытия нескольких трасс.