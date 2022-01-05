В горах Сочи девушка в купальнике прыгнула в снег. Соответствующие кадры опубликованы на странице россиянки в Instagram. На них героиня ролика снимает желтый полушубок и, оставшись в одном купальнике, ныряет в снег. Рядом находится бутылка шампанского и два бокала.