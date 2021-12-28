Черное море в Крыму окрасилось в желтый цвет. Видео

У берегов Крыма Черное море окрасилось в желтый цвет. Кадры с яркими волнами неестественного оттенка появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия».
По словам экспертов, виной всему стал шторм, который поднял со дна песок. Он долго не оседает и окрашивают прибрежные воды в различные оттенки, отмечает канал.
Ранее сообщалось, что в небе над Сочи было зафиксировано необычное природное явление – линзовидные облака. Его снял на видео россиянин, ставший очевидцем редких облаков.