Черное море в Крыму окрасилось в желтый цвет. Видео

У берегов Крыма Черное море окрасилось в желтый цвет. Кадры с яркими волнами неестественного оттенка появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия».

По словам экспертов, виной всему стал шторм, который поднял со дна песок. Он долго не оседает и окрашивают прибрежные воды в различные оттенки, отмечает канал.