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14 часов назад

Черное море в Крыму окрасилось в желтый цвет. Видео

У берегов Крыма Черное море окрасилось в желтый цвет. Кадры с яркими волнами неестественного оттенка появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия».

По словам экспертов, виной всему стал шторм, который поднял со дна песок. Он долго не оседает и окрашивают прибрежные воды в различные оттенки, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в небе над Сочи было зафиксировано необычное природное явление – линзовидные облака. Его снял на видео россиянин, ставший очевидцем редких облаков.

Наука,Видео,газета "Известия",
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