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16 часов назад

Редкие линзовидные облака сняли на видео в Сочи

В Сочи россиянин снял на видео редкие и необычные линзовидные облака. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Сочи № 1».

«Ребята, посмотрите, это настоящие лентикулярные облака, настоящие», – восторженно произносит автор ролика.

Лентикулярные облака – редкое природное явление, которое можно наблюдать с подветренной стороны горных хребтов. Они обычно образуются на гребнях воздушных волн либо между двумя слоями воздуха. Отличительной чертой линзовидных облаков является их неподвижное положение.

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