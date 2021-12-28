Редкие линзовидные облака сняли на видео в Сочи

В Сочи россиянин снял на видео редкие и необычные линзовидные облака. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Сочи № 1».

Лентикулярные облака – редкое природное явление, которое можно наблюдать с подветренной стороны горных хребтов. Они обычно образуются на гребнях воздушных волн либо между двумя слоями воздуха. Отличительной чертой линзовидных облаков является их неподвижное положение.