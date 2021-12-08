Падение метеорита у побережья в Сочи попало на видео

У побережья в Сочи упал метеорит. Падение космического объекта было зафиксировано на камеру. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Любимый Сочи».
Уточняется, что яркую вспышку могли наблюдать жители поселка Лазаревское.
«Строго говоря, это скорее всего является его разновидностью – болидом, так как, судя по видео, он сгорел, не достигнув поверхности моря или земли», – говорится в сообщении канала.
Официального комментария от метеорологов пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Петербурге уличные фонари устроили световое представление.