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34 минуты назад

Падение метеорита у побережья в Сочи попало на видео

У побережья в Сочи упал метеорит. Падение космического объекта было зафиксировано на камеру. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Любимый Сочи».

Уточняется, что яркую вспышку могли наблюдать жители поселка Лазаревское.

«Строго говоря, это скорее всего является его разновидностью – болидом, так как, судя по видео, он сгорел, не достигнув поверхности моря или земли», – говорится в сообщении канала.

Официального комментария от метеорологов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уличные фонари устроили световое представление.

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