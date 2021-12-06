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8 минут назад

Уличные фонари устроили «дискотеку» в парке и попали на видео

В парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге уличные фонари устроили настоящую «дискотеку». Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Инцидент произошел поздно вечером, в воскресенье 5 декабря, в Купчино. На кадрах видно, как лампочки фонарей мигают в хаотичном порядке.

«Световое шоу с фонарями длится там уже добрых минут 20», – написал в комментариях очевидец события.

Прибывшим на место ЧП специалистам «Ленсвета» пришлось отключить треть фонарей в парке вдоль Софийской улицы. Починить освещение получится только при дневном свете. В остальной части парка уличное освещение работает без перебоев.

Происшествия,Видео,
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