В парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге уличные фонари устроили настоящую «дискотеку». Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Инцидент произошел поздно вечером, в воскресенье 5 декабря, в Купчино. На кадрах видно, как лампочки фонарей мигают в хаотичном порядке.

«Световое шоу с фонарями длится там уже добрых минут 20», – написал в комментариях очевидец события.