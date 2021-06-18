Умер 51-летний актер Андрей Егоров

Позже он снимался в кино и на телевидении, а также продолжал работать на сцене. В 2005 году Егоров получил звание Заслуженного артиста. Среди прочего он отметился в «Дальнобойщиках», «Смерше», «Истории любви», «Мужской работе» и «Близких людях».