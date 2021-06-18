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Умер 51-летний актер Андрей Егоров

Газета.Ru
2 часа назад
Причина смерти не называется, прощание состоится 19 июня.
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Андрей Егоров родился в 1970 году в Волгоградской области, отучился в Воронежском Государственном Институте Искусств. В 1993 году поступил в труппу Театра Армии. В 1997 сыграл свою первую главную роль в кино — в фильме «Время Танцора» Вадима Абдрашитова. За роль Андрейки он был награжден премией «Кинотавра» «Золотой овен».
Позже он снимался в кино и на телевидении, а также продолжал работать на сцене. В 2005 году Егоров получил звание Заслуженного артиста. Среди прочего он отметился в «Дальнобойщиках», «Смерше», «Истории любви», «Мужской работе» и «Близких людях».
Фото,Вадим Абдрашитов,Андрей Егоров,Волгоградская Область,
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