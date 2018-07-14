Самолет Ан-72 будет удобнее использовать в Арктике

Транспортник увеличит грузоподъемность и дальность полета.

«По требованию Министерства обороны РФ необходимо увеличить дальность полета и грузоподъемность. За счет увеличения взлетной массы с 32 тонн до 34,8 тонн можно будет брать на борт больше топлива и полезного груза», — говорится в сообщении.

Улучшения летных характеристик требуют условия Заполярья: огромные расстояния, высокая дороговизна, а часто − и невозможность построения большого количества взлетно-посадочных полос.

Доработку пройдут два самолета морской авиации и четыре борта, состоящие на вооружении ВКС России . На самолете, прежде всего, будут усилены конструкции планера и шасси.

Ан-72 — российский средний военно-транспортный самолет. Разработан ОКБ Антонова. Имеет также модификации самолета радиолокационного обнаружения, поисково-спасательного и гражданского самолета.

Самолет традиционно удобен для использования в условиях Арктики, поскольку имеет двигатели, расположенные сверху над крыльями, что позволяет машине садиться на лед, и короткий разбег — менее километра.