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Самолет Ан-72 будет удобнее использовать в Арктике
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Самолет Ан-72 будет удобнее использовать в Арктике 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Транспортник увеличит грузоподъемность и дальность полета.
Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации выполнят модернизацию военно-транспортного самолета Ан-72 в интересах Минобороны России для более эффективного использования в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«По требованию Министерства обороны РФ необходимо увеличить дальность полета и грузоподъемность. За счет увеличения взлетной массы с 32 тонн до 34,8 тонн можно будет брать на борт больше топлива и полезного груза», — говорится в сообщении.
Улучшения летных характеристик требуют условия Заполярья: огромные расстояния, высокая дороговизна, а часто − и невозможность построения большого количества взлетно-посадочных полос.
Доработку пройдут два самолета морской авиации и четыре борта, состоящие на вооружении ВКС России. На самолете, прежде всего, будут усилены конструкции планера и шасси.
Работы выполнят Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского в рамках гособоронзаказа.
Ан-72 — российский средний военно-транспортный самолет. Разработан ОКБ Антонова. Имеет также модификации самолета радиолокационного обнаружения, поисково-спасательного и гражданского самолета.
Самолет традиционно удобен для использования в условиях Арктики, поскольку имеет двигатели, расположенные сверху над крыльями, что позволяет машине садиться на лед, и короткий разбег — менее километра.
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