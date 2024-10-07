Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве и Московской области в обозримой перспективе.

В понедельник и во вторник столичный регион продолжит находиться в зоне влияния южного циклона, отметила она.

Поэтому погода в эти дни будет оставаться дождливой, но уже в среду, 9 октября, произойдет улучшение погоды. Циклон немного отступит, и регион окажется в его тыловой части. В среду и в четверг существенных осадков не ожидается, а в пятницу их не будет вообще, но атмосферное давление будет высоким. Температура воздуха в ночные часы в Москве будет держаться в пределах плюс 1 – плюс 6 градусов, а дневная – в пределах плюс 9 – плюс 13 градусов, не более того. Но это все равно выше климатической нормы, так что текущий октябрь поддерживает представление о том, что он будет относительно теплым. Скорее всего, он закончится с положительной аномалией температуры воздуха. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября, отметила синоптик.

«Модели показывают, что в последней декаде октября в воздухе может покружить снежок, но он, скорее всего, не ляжет, поскольку дневная температура будет оставаться довольно высокой. При этом в ночные часы она может опускаться до слабо отрицательных значений. Но много осадков в этот период не будет», - подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что в настоящее время практически невозможно предсказать, насколько снежной будет зима в этом году в московском регионе.

В Москве появится радиационный туман

«Гидрометцентр выпускает прогнозы погоды на отопительный период, но они говорят только о температурном режиме зимних месяцев. А количество осадков за сезон прогнозируется только на вегетационный период, на летние месяцы, поскольку это важно для сферы сельского хозяйства. Так что сейчас никто, кроме Господа, не может сказать, сколько осадков будет этой зимой», - сказала эксперт.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отмечал, что понедельник, 7 октября, станет самым теплым днем на текущей неделе в Москве.