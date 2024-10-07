Назван самый теплый день в Москве на текущей неделе

Жителей столичного региона ожидает самый теплый день на текущей неделе в понедельник, 7 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого выйдет в районы Брянщины, — рассказал синоптик.

По его словам, погода будет преимущественно облачной, в некоторых частях города пройдут небольшие дожди. В первой половине дня возможны туманы. В течение дня температурный фон будет превышать показатели нормы на 6–7 градусов. Температура воздуха в городе будет держаться на отметке 16–18 градусов тепла, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба, следует из сообщения в Telegram-канале.

В связи с сильными дождями, ожидаемыми в понедельник, 7 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Может выпасть до 43 миллиметров осадков.

Осень постепенно вступает в свои права в столичном регионе. Температура на второй неделе октября может понизиться. Какую погоду ожидать с 7 октября, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.