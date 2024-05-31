Синоптик рассказала, когда закончится аномальная жара в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве и в Московской области в ближайшие дни, отметив, что отступления жары в регионе можно ожидать в середине следующей недели.

По-настоящему жарким днем будет сегодняшний день, 31 мая – в Московской области температура достигнет отметки в 30 градусов. Как и вчера, местами возможны кратковременные дожди, где-то прогремит гроза. Смена процесса произойдет в выходные дни – погоду будет определять уже не периферия антициклона, как было до этого, а средняя часть циклона, центр которого будет проходить западнее – по Белоруссии и Прибалтике. Мы будем находиться на его окраине, но тем не менее погода станет более облачной, такого ясного неба, как накануне, уже не будет. Ночь с субботы на воскресенье при переменной облачности будет довольно теплой – в центре Москвы будет до 20 градусов, что для города является неблагоприятным погодным явление, ведь будет довольно душно. По региону ночую с субботы на воскресенье минимальная температура будет меняться от 12 до 17 градусов. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Дневная температура в московском регионе и в субботу, и в воскресенье будет одинаковой, отметила синоптик.

«В городе – плюс 26-28 градусов, по области – 25-28 градусов. Преобладать будут южные ветры, и они будут усиливаться, что хорошо, поскольку даже при температуре 26-27 градусов в Москве не очень комфортно, а ветер со скоростью 8-9 метров в секунду снижает эффект жаркой погоды», - рассказала она.

В понедельник в Москве и в Московской области сохранится жаркая погода, температура воздуха составит 23-28 градусов.

Москвичей предупредили о похолодании

«И выходные дни, и в понедельник температура воздуха будет выше климатической нормы на 6 градусов, а, начиная с 5 июня, станет больше дождей. Ночи останутся довольно теплыми, а дневная температура начнет понижаться. Мы ожидаем, что и 4, и 5 числа температура по региону будет в пределах 21-26 градусов. В Москве будет порядка 23-25 градусов. И для работы, и для отдыха это более комфортная температура, нежели то, что погода нам предлагает сегодня», - отметила Позднякова.

Москвичам ранее дали советы, как пережить жару в городе.