Москвичам дали советы, как пережить аномальную жару в городе

Май в Москве завершается аномальной жарой. Воздух на улицах города прогревается выше 30 градусов. «Звезда» поговорила с врачом-терапевтом Татьяной Романенко, которая рассказала, как горожанам пережить жаркое время и какие рекомендации соблюдать, чтобы и чувствовать себя комфортно и избежать проблем со здоровьем. Во-первых, важно соблюдать оптимальный питьевой режим, чтобы избежать теплового удара или перегрева.

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«Единых норм не существует, но мы должны пить так, чтобы у нас во рту не пересыхало. Оптимальный питьевой режим - это 30-40 мм воды на килограмм веса. То есть человек, который весит 70 кг должен как минимум употреблять за сутки 2,5 литра воды», - рассказала терапевт.

Но тут тоже есть корректировки, уточнила Романенко. Если человек занимается физической работой, то количество потребляемой жидкости нужно увеличить или уменьшить, если человек страдает хроническими заболеваниями.

Второй рекомендацией, по словам доктора, является выбор правильной одежды. Лучше отдать предпочтение вещам из натуральных тканей.

«Одежда должна быть свободная, не прилегать плотно к телу, обеспечивать достаточный оптимальный воздухообмен. Не забываем про головные уборы даже в условиях городской среды», - отметила врач.

Также важно не только правильно пить, но и есть: пища должна быть легкой, небольшие порции и дробное питание. Аккуратнее нужно употреблять высококалорийную еду - она приводит к дополнительному высвобождению энергии и может способствовать перегреву организма, дополнила эксперт.

Рабочий день в жару могут сократить

«Летом самое время обратить внимание на овощи и фрукты. Из белковой пищи - кисломолочные продукты, нежирные сорта рыбы и мяса, ограничиваем себя в калорийности, тем самым обеспечиваем себе комфортное существование в жару», - сказала она.

Романенко рассказала еще об одной рекомендации - это выбор времени для прогулок. Лучше выходить на улицу в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце уже не такое жаркое. Также не стоит бегать в жару кроссы и марафоны. Особенно внимательными стоит быть тому, кто работает на своих приусадебных участках, подчеркнула врач-терапевт.