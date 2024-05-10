Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», озвучила прогноз погоды в Москве и области на ближайшую неделю. По ее словам, интенсивного потепления ждать не приходится, сообщает RT. Над регионом будут перемещаться в основном северные воздушные потоки, так что на всю неделю сохранится прохладная погода.

«Температура будет ниже климатической нормы градусов на пять-шесть. Что касается осадков, то дождливым будет завтрашний день, потом погода в ночные часы по области будет снижаться до 0 °С, а дневная температура до конца следующей недели — в пределах +8...+13 °С. В лучшем случае температура будет приближаться к отметке +13...+15 °С», — сообщила эксперт.

По-настоящему потеплеет только 17 мая, тогда погода вернется к стандартным для этого периода показателям, и температура днем ожидается на уровне 18-19 градусов со знаком плюс.