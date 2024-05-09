В предстоящие 2 дня температура воздуха в Москве должна повыситься, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью на 10 мая в столице будет ноль - плюс 2 градуса, в области температура будет колебаться в диапазоне от минус 3 до плюс 5. А днем воздух уже прогреется до плюс 10 градусов. Но все равно это будет на 6-7 градусов ниже нормы, рассказал он агентству RT.

Суббота будет единственным днем, когда не ожидаются заморозки. Ночью будет плюс 3 - плюс 5. А днем 8-10 градусов со знаком плюс, но при этом ожидается дождь. С 12 по 14 мая ночная температура прогнозируется на уровне от нуля до плюс 3, дневная - плюс 6 - плюс +11 °С.

В среду тоже будет прохладно: ноль - плюс 5 ночью и 10-14 выше нуля днем. А по-настоящему потеплеет только 17 мая, тогда погода вернется к стандартным для этого периода показателям, и температура днем ожидается на уровне 18-19 со знаком плюс.