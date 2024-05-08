Стали известны последствия непогоды в Москве

В Москве сильный ветер повалил 11 деревьев, повреждены два автомобиля. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах столичного региона.

По данным агентства, среди людей никто не пострадал.

Отмечается, что в связи с непогодой в столичном регионе все городские службы привели в режим повышенной готовности.

Напомним, что 8 мая на Москву обрушился сильный снегопад. Порывы ветра в среду достигали 15 метров в секунду, видимость на дорогах уменьшилась до 200 метров.