В Москве начался сильный снегопад. Видимость уменьшилась до 200 метров, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Видео опубликовал ТАСС в Telegram-канале.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что ясная солнечная погода утром 8 мая «не смутила метеорологов».

«Они знали, что днём, в тылу циклона будут формироваться мощные кучевые облака, которые посыпят снежную крупу на столичную землю», — пояснила Позднякова.

Очевидцы пишут в соцсетях, что «шквальный ветер со снегом валит деревья на провода, автомобили и проезжую часть».

Москвичам пообещали ледяную стужу на всю неделю

По данным синоптиков, ночью и утром 9 мая столбики термометров будут колебаться от -6° до -1°. Таким образом, полагают специалисты, в этом году День Победы будет самым холодным за последние 25 лет.

Синоптик Александр Шувалов уточнил, в свою очередь, что климатическое лето наступит в центральной части России только 20–25 мая. Он добавил, что к этому времени циклон покинет Русскую равнину, погода нормализуется как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.