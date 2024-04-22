Москвичам предсказали аномально жаркий май

Во второй половине месяца в Москве температура воздуха может превысить отметку в 30 градусов. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» Александр Ильин.

В первую декаду месяца прогнозируется от плюс 10 до плюс 15 градусов. С 3 по 7 мая воздух прогреется до 16–18 градусов тепла, то есть в этот период не следует ждать сильной жары. Ко второй декаде мая заметно потеплеет. С 15 числа температурный фон превысит 25 градусов. В 20-х числах температура воздуха вполне может подобраться к отметке в 30 градусов со знаком плюс.

Синоптик объяснил, что такие температурные значения связаны с циркуляцией воздушных масс, поступающих с юга страны. Там воздух будет успевать прогреваться до 35–40 градусов. Добираясь до столицы, он похолодает примерно на 10 единиц. Погода также будет жаркой из-за того, что доступ к холодному арктическому воздуху окажется перекрыт. Дополнят тепловой эффект малая облачность и прогрев солнца.

Синоптик при этом не исключил, что после жаркого мая может произойти резкий обвал температуры в начале июня. В первый день лета может похолодать до 15 градусов тепла.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице температура к выходным, 27 и 28 апреля, поднимется до отметок в плюс 20 градусов Цельсия. Будние дни при этом окажутся более холодными.