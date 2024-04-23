Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве до конца недели

Синоптики утверждают, что апрель вновь порадует москвичей теплом. Оно придет к концу недели.

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По данным Гидрометцентра России, в среду, 24 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве +1...+3, днем +14...+16.

В четверг, 25 апреля, ожидается небольшой дождь. Зато воздух прогреется до +20 градусов. Днем возможно усиление ветра, местами до 15 метров в секунду.

В пятницу, 26 апреля — облачно с прояснениями. Также прогнозируют кратковременный дождь. Температура ночью +8...+13, днем +17...+22 градуса. В субботу погода, по предварительному прогнозу, будет такой же.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорит, что в воскресенье, 28 апреля, ожидается +13…+18 градусов, без осадков. Атмосферное давление на этой неделе будет незначительно меняться, предупредила специалист. К среде оно вырастет до 752 миллиметров.

В четверг и пятницу под влиянием атлантического циклона опустится до показателя 742–743 миллиметра, а в субботу вновь достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

В апреле количество осадков превысило норму. Почва в лесах влажная. Температура воздуха до конца рабочей недели удержится около нормы, и дождей добавится. Так что условий для возникновения пожаров нет.

— Однако эксперты просят соблюдать осторожность при разжигании костров на дачных участках. Категорически нельзя поджигать старую траву, — подчеркнула Татьяна Позднякова.

Комитет лесного хозяйства Московской области настоятельно просит жителей и гостей региона не разводить костры в неположенных местах. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.