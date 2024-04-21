Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде

В воскресенье, 21 апреля, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–17 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–15 градусов тепла.

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Ветер будет дуть восточный со скоростью 7–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Погода в столичном регионе в выходные будет значительно лучше, чем в последние дни рабочей недели. В воскресенье температура воздуха даже чуть превысит климатическую норму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Очень нестабильные погодные условия ожидаются в столичном регионе на предстоящей неделе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в понедельник, 22 апреля, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. В ночное и дневное время столбики термометров достигнут плюс 12–14 градусов, ветер южный, сильный, порывы до 11 метров в секунду.