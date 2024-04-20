Очень нестабильные погодные условия ожидаются в столичном регионе на предстоящей неделе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в понедельник, 22 апреля, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. В ночное и дневное время столбики термометров достигнут плюс 12–14 градусов, ветер южный, сильный, порывы до 11 метров в секунду.

— Во вторник, 23 апреля, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается пасмурная погода. В ночное время температурные показатели опустятся до плюс 6 градусов, а днем похолодает до плюс 3, ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 метров в секунду, — уточнила собеседница «ВМ».

В середине недели, 24 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью воздух прогреется до пяти градусов тепла, а днем будет по-весеннему тепло — 16–18 градусов с отметкой «плюс», ветер восточный, умеренный.

В четверг, 25 апреля, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность.

— Около 10 градусов тепла ожидаем в Москве в ночные часы, а днем, к сожалению, снова температурный фон понизится аж до трех градусов с положительным значением, ветер будет дуть юго-западный, сильный, порывы до 15 метров в секунду, — уточнила эксперт.

В последний рабочий день недели, 27 апреля, ожидается пасмурная погода; ночью и днем около 3–5 градусов, ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 метров в секунду.

В выходные температурные показатели будут резко колебаться от 4 до 7 градусов тепла в ночное время суток и до 10–17 градусов днем, заключила метеоролог Позднякова.