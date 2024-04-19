Синоптик Леус: К утру 20 апреля температура воздуха снизится до 1-3 градусов

В столичном регионе резко холодает, к утру субботы, 20 апреля, температура воздуха снизится до 1-3 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— На территории Московской области холоднее всего на северо-западе — в Волоколамске температура упала до плюс 2,4 градуса, а в Шаховской и вовсе до плюс 1,3 градуса — так и до заморозков не только на почве, но и в воздухе недалеко. Напомню, что к утру в столице ожидается плюс 1-3 градуса, а на территории области 0-5 градусов, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Погода в столичном регионе в предстоящие выходные будет значительно лучше, чем в последние дни рабочей недели. В воскресенье температура воздуха даже чуть превысит климатическую норму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Кроме того, в беседе с «ВМ» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в течение недели будет холодно и сыро, но температура воздуха продержится в пределах климатической нормы.