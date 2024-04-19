Роскосмос показал спутниковое фото обрушившегося на Москву шторма

Южный циклон «Гори», из-за которого в пятницу, 19 апреля, в Москве фиксируются неблагоприятные погодные условия, уже обрушился на Центральную Россию. Советующий спутниковый снимок шторма опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

© Вечерняя Москва

Циклон направляется со стороны Средиземного моря через Балканы и Черное море. Снимок удалось сделать с помощью спутника «Метеор-М».

— Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков, — передает Telegram-канал госкорпорации.

© Роскосмос

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 апреля, в Москве ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать до 23 метров в секунду. В связи с ожидаемой непогодой в столице приняли меры, чтобы избежать нештатных ситуаций. «Вечерняя Москва» узнала, как город подготовился к неблагоприятным метеоусловиям.

Последствия непогоды в Москве попали на видео

Со второй половины сегодняшнего дня столичный регион накрыла непогода. Количество осадков в некоторых частях мегаполиса может достигнуть 25 миллиметров, а порывы ветра — 17 метров в секунду. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение. Как долго в столице продержится непогода, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.