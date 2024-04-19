Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве

Усиление порывов ветра до 23 метров в секунду ожидается в ближайшее время в Москве. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

— По оперативному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится. В течение дня его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — следует из публикации в Telegram-канале.

Накануне синоптик Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. По его словам, порывы ветра 19 апреля местами могут достигать 25 метров в секунду.

Кроме того, Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности 19 апреля в Москве из-за сильного ветра. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города.

Синоптики сообщали, что в Москве пойдет дождь, местами сильный. В отдельных районах города ожидается гроза. За два дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 40 процентов месячной нормы.