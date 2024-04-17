Москвичей предупредили о мокром снеге

На грядущих выходных в Москве ожидается мокрый снег. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 18 апреля в Москве пройдут дожди, а 19 апреля ожидается сильный ветер.

«В ночь на 20 и 21 апреля, ночные температуры будут от нуля до плюс пяти градусов, в ночь на субботу прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. И это же относится к ночи на воскресенье», — сказал Вильфанд.

В начале следующей недели температура в Москве повысится, но продержится недолго и снова начнет падать. При этом она все еще будет выше нормы на один-три градуса, добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал жару в Москве до плюс 30 градусов в мае.