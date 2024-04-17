Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Москве

Жара в +30 градусов может прийти в Москву уже в мае. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт считает, что исключена жара лишь в начале мая — 1, 2 и 9 числа.

«Здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30-35 градусов», — сказал синоптик.

Сама по себе погода на майские праздники в средней полосе России будет теплой, с превышением климатической нормы на 2-4 градуса. В северной части страны холодная погода в первые дни мая сохранится, а на юге ожидается превышение нормы на 4-6 градусов.

Шувалов также добавил, что температурные рекорды в Москве могут оказаться побиты и в июне, и в июле. По словам главы прогностического центра, волны тепла становятся «все более агрессивными» и жары до +35 градусов летом москвичам не избежать.