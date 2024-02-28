$91.87-0.1799.92-0.26
Войти в почту

Синоптики предупредили о гололедице в Москве

Вечером 28 февраля в Москве ожидается гололедица. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.

Синоптики предупредили о гололедице в Москве
© ТАСС

По их словам, гололедица в Москве ожидается после 19:00. Она будет вызвана понижением температуры ниже нуля.

В связи с этим москвичей призвали быть внимательными и аккуратными на улицах, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики назвали 28 февраля самым теплым днем с начала зимы.

Новости Москвы
Москва
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости