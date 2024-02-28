Москвичам пообещали самый теплый день с начала зимы
Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха поднимется до +5°, что может сделать этот день самым теплым с начала зимы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, на погоду в столице влияет антициклон, и солнечные лучи будут «активно прогревать воздушные массы».
«Сегодняшний день может стать самым теплым с начала зимы. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха +3…+5°, по области +1…+6°», - пояснил Леус.
При этом он отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сугробы в Москве и Московской области вряд ли растают в следующем месяце. Она обратила внимание на то, что высота снежного покрова в столице сейчас вдвое выше нормы (62 см).