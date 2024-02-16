Синоптик ответила на вопрос о новых снегопадах в Москве этой зимой

«Столичный регион находится на западной периферии антициклона, сам антициклон находится в восточной части русской равнины. Атмосферный фронт, в который попал столичный регион, он смещался чётко с юга на север по направлению воздушных потоков и особо никуда не двигался, у него не было смещения привычного на восток, потому что антициклон просто не даёт двигаться фронтальному разделу.Поэтому осадки были продолжительными, интенсивными они были за счёт большой разницы воздушных масс: на востоке морозно-арктическое, с юга шёл тёплый влажный средиземноморский воздух. Сейчас снег продолжается, но текущий снегопад уже не даст существенного прироста снежного покрова. Высота снега в Москве колеблется от 57 см в центре до 67 в Тушине и на Балчуге. Так как основной метеостанцией считается ВДНХ, то официально в Москве высота сугробов составляет 62 см. Для 16 февраля самая большая высота сугроба наблюдалась 63 см, то есть нам не хватило 1 см до повторения суточного рекорда».