Синоптик ответила на вопрос о новых снегопадах в Москве этой зимой
До конца зимнего сезона в Москве больше не будет сильных снегопадов. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Больших снегопадов мы больше не ждем, — передает слова синоптика РИА Новости.
В пятницу, 16 февраля, столица повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На станции ВДНХ повторен рекорд высоты снега – 62 см. Подобный рекорд для 16 февраля был в 1966 году – и теперь в 2024. Более высоких сугробов в этот день не было», – сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в других районах столицы высота снега превысила отметку в 65 см.
«И в МГУ, и в Тушино высота снега сейчас составляет 67 см. Осталось совсем немного до 70 см, но пока не будем загадывать», – подчеркнул синоптик.
Столичный регион находится на западной периферии антициклона. Явление обусловлено смещением атмосферных фронтов. Сейчас высота снежного покрова в городе колеблется от 57 до 67 см. Такие данные в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» привёла ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Столичный регион находится на западной периферии антициклона, сам антициклон находится в восточной части русской равнины. Атмосферный фронт, в который попал столичный регион, он смещался чётко с юга на север по направлению воздушных потоков и особо никуда не двигался, у него не было смещения привычного на восток, потому что антициклон просто не даёт двигаться фронтальному разделу.Поэтому осадки были продолжительными, интенсивными они были за счёт большой разницы воздушных масс: на востоке морозно-арктическое, с юга шёл тёплый влажный средиземноморский воздух. Сейчас снег продолжается, но текущий снегопад уже не даст существенного прироста снежного покрова. Высота снега в Москве колеблется от 57 см в центре до 67 в Тушине и на Балчуге. Так как основной метеостанцией считается ВДНХ, то официально в Москве высота сугробов составляет 62 см. Для 16 февраля самая большая высота сугроба наблюдалась 63 см, то есть нам не хватило 1 см до повторения суточного рекорда».
Службы Москвы активно устраняют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Как сообщается в Тelegram-канале столичного комплекса горхозяйства, для очистки столицы от снега задействовано достаточное количество спецтехники и рабочих.
В четверг в Москве прошел сильный снегопад, согласно данным синоптиков, количество осадков могло составить до 20% от месячной нормы.
В 05:00 проводился очередной цикл механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей обработкой антигололедными препаратами.
Жителям столицы рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за снегопада, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«ЦОДД: в городе идет снег – рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт. <...> Вечерний разъезд начнется сегодня около 16:00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт. На движение могут повлиять: короткий рабочий день, погодные условия, низкие скорости», – говорится в сообщении.
Автомобилистов также попросили быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон "Рикса". Он принесет с собой обильные осадки – снег с дождем, а также сильный порывистый ветер, рассказал синоптик Александр Ильин телеканалу "360".
В субботу в столице выпадет не больше 3 мм снега, а температура воздуха при этом составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. Порывы ветра при этом будут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье москвичей ждут сильные смешанные осадки – от 2 до 4 мм. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля.
"Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон", — пояснил Ильин, добавив, что речь идет о циклоне "Рикса".
С воскресенья начнет холодать и в ночь на понедельник температура воздуха опустится до 7-9 градусов ниже нуля.
"Следующее тепло придет где-то с четверга", — заключил Ильин.
Напомним, в Гидрометцентре москвичам также спрогнозировали оттепель в выходные, а в воскресенье – мокрый снег.
Настоящая весна в 2024 году наступит в конце марта. Срок прихода теплого времени года россиянам назвала метеоролог Татьяна Позднякова, сообщает «Общественная служба новостей».
Эксперт подчеркнула, что метеорологическая весна наступает в начале последней декады марта, поэтому сделать точный прогноз на конец марта сейчас нельзя. Однако, опираясь на нынешнюю погоду, синоптики предполагают, что тепла и ранней весны ждать не стоит.
Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов
«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет существенно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в права примерно 19-21 марта», — заключила Позднякова.