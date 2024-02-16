Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов – Вильфанд
В пятницу, 16 февраля, столица повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На станции ВДНХ повторен рекорд высоты снега – 62 см. Подобный рекорд для 16 февраля был в 1966 году – и теперь в 2024. Более высоких сугробов в этот день не было», – сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в других районах столицы высота снега превысила отметку в 65 см.
«И в МГУ, и в Тушино высота снега сейчас составляет 67 см. Осталось совсем немного до 70 см, но пока не будем загадывать», – подчеркнул синоптик.