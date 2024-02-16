На Москву обрушился сильный снегопад. Утром 15 февраля автомобильные пробки на дорогах столицы достигали 8-9 баллов. Прирост свежего снега по Москве в среднем составил 9 см. Наибольшее количество осадков выпало в Новой Москве — 11 см., об этом сообщает News.ru.

Несмотря на то, что интенсивность снегопада заметно снизилась, снег продолжил идти и на следующий день.

Основные силы коммунальщики бросили на расчистку от снега магистралей и улиц в центральной части города. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в уборке было задействовано более 14 тысяч техники.