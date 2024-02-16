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Москва в снегу: кадры с улиц российской столицы

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Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве
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Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве 
© РИА Новости
Курьер с велосипедом во время снегопада в Москве
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Курьер с велосипедом во время снегопада в Москве 
© РИА Новости
Девушки идут по Ленинскому проспекту в Москве
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Девушки идут по Ленинскому проспекту в Москве 
© РИА Новости
Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве
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Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве 
© РИА Новости

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Люди идут по Ленинскому проспекту во время снегопада
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Люди идут по Ленинскому проспекту во время снегопада 
© РИА Новости
Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве
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Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве 
© РИА Новости
Женщина идет по скверу на Ленинском проспекте в Москве
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Женщина идет по скверу на Ленинском проспекте в Москве 
© РИА Новости
Военнослужащий почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата во время снегопада в Александровском саду
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Военнослужащий почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата во время снегопада в Александровском саду 
© ТАСС
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве
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Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве 
© РИА Новости

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Горожане во время снегопада на Красной площади
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Горожане во время снегопада на Красной площади 
© ТАСС
Мужчина убирает снег с автомобиля в одном из московских дворов на Ленинском проспекте
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Мужчина убирает снег с автомобиля в одном из московских дворов на Ленинском проспекте 
© РИА Новости
Горожане во время снегопада на Манежной площади
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Горожане во время снегопада на Манежной площади 
© ТАСС
Девушка идет на фоне сугробов в Москве. Столичный регион накрыл мощный атмосферный фронт
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Девушка идет на фоне сугробов в Москве. Столичный регион накрыл мощный атмосферный фронт 
© РИА Новости
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве
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Автомобильное движение на Тверской улице в Москве 
© РИА Новости

На Москву обрушился сильный снегопад. Утром 15 февраля автомобильные пробки на дорогах столицы достигали 8-9 баллов. Прирост свежего снега по Москве в среднем составил 9 см. Наибольшее количество осадков выпало в Новой Москве — 11 см., об этом сообщает News.ru.

Несмотря на то, что интенсивность снегопада заметно снизилась, снег продолжил идти и на следующий день.

Основные силы коммунальщики бросили на расчистку от снега магистралей и улиц в центральной части города. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в уборке было задействовано более 14 тысяч техники.

Как российская столица переживала мощный снегопад - в галерее "Рамблера".

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