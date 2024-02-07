В Москве начались девятибальные пробки

Наибольшая загруженность наблюдается на дорогах в центре столице — на всем Садовом кольце, а также севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге и юго-востоке. Также сильные пробки образовались на улицах Москворецкая, Гончарная, Серебряническая, Кадашевская, и Садовнической набережной. Кроме того, автомобильное движение почти полностью встало на Бульварном кольце. Немного менее загруженными оказались участки ТТК, а также МКАД.