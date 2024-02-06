Высота снежного покрова в столице может вырасти после начавшегося снегопада на семь сантиметров. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду, ожидается до семи сантиметров снега, — отметил представитель мэрии.

При этом Бирюков также добавил, что в настоящее время все городские службы функционируют в режиме повышенной готовности. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».