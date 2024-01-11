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В Москве побит рекорд по осадкам

В четверг, 11 января, в Москве был побит суточный рекорд по осадкам 1960 года. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В Москве побит рекорд по осадкам
© РИА Новости

По ее словам, четверг в Москве выдался снежным и ветреным. Кроме того днем 11 января при прохождении на востоке столичного региона холодного фронта была зафиксирована гроза.

«За день четверга к ночным осадкам в Москве добавилось один-три миллиметра. В результате на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил девять миллиметра», — написала Позднякова.

Она отметила, что до этого рекорд был установлен в 1960 году, когда в столице выпало 7,7 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву 12-14 января.

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