Синоптик предсказал 30-градусный мороз в Москве

В столичном регионе в период с 12 по 14 января ожидается аномально холодная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

Метеоролог пояснил, что в ночь на пятницу в Москве, 12 января, столбики термометров будут колебаться в диапазоне от -15° до -17°, в области ожидается до -23°. Днем температура поднимется до -16°, местами до -12°.

«В субботу ночные температуры — минус 22°-24°, по области — мороз до минус 27°-30°», — отметил Вильфанд.

Новогодняя ночь по старому стилю также будет холодной, температура в столичном регионе будет от -17° до - 22°. Днем ожидается от -10° до -15°.

Синоптик уточнил, что потепления следует ожидать только в понедельник, 15 января.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил ранее, что на подходе очередной тёплый сектор и в четверг утром, 11 января, в столице возможна первая оттепель нового года.