Дептранс Москвы рассказал о необычных предметах, забытых в метро на Новый год

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных предметах, забытых жителями столицы в метро 31 декабря. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

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Согласно сообщению дептранса, всего за 2023 год москвичи забыли в метро более 50 тысяч предметов. При этом в новогоднюю ночь сотрудники метрополитена обнаружили несколько необычных потерь — костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары.

«В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары — именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января», — сообщило ведомство.

Помимо этого, в дептрансе добавили, что в новогодние праздники склады забытых в метро вещей работают в обычном режиме. Кроме того, вернуть потерянный предмет можно, позвонив по номеру 3210 (с мобильного), либо с помощью приложения «Метро Москвы».