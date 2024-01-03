Москвичам рассказали о праздничном украшении электробусов

На маршруты в разных округах Москвы вышли 50 новогодних электробусов. Об этом в среду, 3 января, заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— С 25 декабря на линию вышли более 750 единиц техники с гирляндами, наклейками и елочными игрушками. Праздничный транспорт будет радовать наших пассажиров до 24 января. Желаю всем приятных и комфортных поездок в 2024 году, — рассказал он.

По словам Ликсутова, на каждом из 50 новогодних электробусов разместили до 55 гирлянд. Это почти 5,5 тысячи светящихся лампочек.

Кроме того, в городе появился особенный «вязаный» электробус. Его сделали похожим на уютный синий свитер с елочками и снежинками. Найти такой электробус можно на маршруте с920, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К новогодним каникулам в столице украсили фасады офисов метрополитена и электродепо, а также входы в столичную подземку. Около семи станций московского метро были размещены большие красные буквы «М».